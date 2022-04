COVID-19 : le gouvernement envisage la fin de la quasi-totalité des restrictions

Photo : YONHAP News

Plus de deux ans après le début de l’épidémie de coronavirus, la Corée du Sud semble s’approcher enfin d’un retour à la normale.Comme il s’y était engagé il y a deux semaines, le gouvernement doit prendre des décisions allant dans ce sens et les annoncera demain lors de la réunion de son centre de gestion de crise. Il s’agirait en effet de lever les restrictions concernant la jauge des rassemblements privés et les horaires d’ouverture des restaurants, des bars ou encore des cafés, limités respectivement à dix personnes et à minuit.Cela dit, les contraintes sanitaires jugées toujours indispensables, comme le port du masque en intérieur, seraient maintenues.Les certitudes sont nombreuses. Ce mois-ci, les cas positifs au COVID-19 reculent nettement. Ces sept derniers jours, leur moyenne quotidienne n’a été que d’à peu près 180 000, alors qu’elle était montée à quelque 400 000 à la mi-mars, au plus fort de la propagation du variant Omicron.Même constat pour le nombre de patients admis en soins intensifs et celui de décès. Sur la même période, ils sont passés d’environ 1 300 et 400 à un peu plus de 1 000 et de 100, respectivement.L’exécutif estime que l’immunité collective est atteinte. Afin d’étayer son estimation, il a expliqué qu’un tiers de la population avait contracté la maladie et que le taux de vaccination était élevé. Bref, s’il est encore prématuré de pronostiquer la fin de la pandémie, la possibilité de sa nouvelle recrudescence est désormais faible.Pourtant, des voix s’élèvent contre la levée de l’obligation du port du masque en extérieur. C’est le cas du président du comité de transition du prochain chef de l’Etat. Ahn Cheol-soo trouve qu’il est encore trop tôt pour en parler.