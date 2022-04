Pyongyang souhaite attirer des investissements de ses expatriés

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord garantit les droits d'entreprise, la protection des avoirs et les avantages fiscaux et financiers à ses expatriés qui font des investissements sur son sol.Choson Sinbo, le journal publié par l'association des ressortissants coréens pro-Pyongyang au Japon a présenté aujourd'hui la loi relative à la protection des droits et intérêts des expatriés.Selon le quotidien, la loi en question précise que la violation des droits d'entreprise des ressortissants constituait un acte illégal, défavorable à leur coopération économique avec le royaume ermite. Elle garantit par ailleurs la protection des investissements de ces personnes, et définit les droits de propriété, de concession et de succession.Qui plus est, la loi interdit de mobiliser les installations ou les fonds de ces investisseurs de manière arbitraire, et ordonne, dans le cas échéant, de les dédommager. Ce n'est pas tout. De nombreux avantages fonciers, financiers et fiscaux seront également accordés.En 1984, le pays communiste a déjà adopté ce genre de loi pour attirer les investissements des Japonais d'origine coréenne, mais sans succès.D'après Moon Song-hee, l'ancienne correspondante du journal à Pyongyang, la Corée du Nord n'était pas prête à l'époque à expérimenter ce genre de placements ni le système capitaliste.Depuis, quelques privilèges ont été accordés aux investisseurs d’origine coréenne, mais par des dispositifs ponctuels. C'est la première fois que le traitement de faveur était stipulé par la loi à leur encontre.Pyongyang a rendu le décret en question lors de la 6e réunion de la 14e Assemblée populaire suprême du pays tenue les 6 et 7 février derniers. Ce pour sauver son économie suite aux sanctions onusiennes prolongées à son encontre.Mais malgré sa nouvelle législation, le régime de Kim Jong-un peinerait à attirer des investissements, vu les mesures de Tokyo interdisant l'arrivée des bateaux, le commerce et le transfert d'argent liés à la Corée du Nord, d'une part, et le « secondary boycott » de Washington d’autre part, c'est-à-dire des dispositifs contre les entreprises des pays tiers qui ne respectent pas les sanctions internationales prises contre Pyongyang.