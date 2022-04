La Corée du Sud et les EAU renouvellent leur accord de swap de devises

Photo : YONHAP News

Les banques centrales de Corée du Sud et des Emirats arabes unis (EAU) ont prolongé de cinq ans leur accord de swap de devises entre le won et le dirham. Un dispositif qui leur permet de se prêter réciproquement des liquidités à court terme, lorsque l'une ou l'autre en a besoin. Une annonce faite hier par le ministère sud-coréen de l’Economie et des Finances.Le nouveau pacte sera donc valable jusqu’au 12 avril 2027 et pourra alors être reconduit, si les institutions des deux pays le souhaitent. D’ici cette échéance, elles pourront échanger au maximum 6 100 milliards de wons contre 20 milliards de dirhams, ou vice versa, si nécessaire, pour aider à régler les paiements liés à leur commerce.Le ministère a expliqué que les deux parties avaient décidé de l’extension du contrat en question, après avoir constaté que celui-ci contribuait à renforcer leur coopération mutuelle.