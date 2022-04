Photo : YONHAP News

Les prix à l’importation ont augmenté, en mars, de 7,1 % par rapport au mois précédent, selon les chiffres communiqués aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK). Leur indice est donc monté à 148,8.Cette poussée historique a été provoquée notamment par la flambée des cours du pétrole sur les marchés internationaux. Les prix des autres matières premières importées ont eux aussi renchéri : +19,1 % pour les produits charbonniers et pétroliers et + 15,1 % pour ceux miniers.Même son de cloche du côté des prix à l’exportation. Ils ont enregistré une progression de 5,7 % en un mois, avec un indice de 125,03. C’est du jamais-vu depuis 13 ans. Là aussi sous l’effet de la hausse du charbon et des articles pétroliers et chimiques.