Des milliers d'ouvriers et d'agriculteurs descendent dans les rues de Séoul

Photo : YONHAP News

La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et les associations agricoles et de la pêche ont réuni hier respectivement plusieurs milliers d’adhérents pour manifester leur mécontentement à Séoul.La KCTU s'est rendue au parc Jongmyo en plein cœur de la capitale. Quelques 6 000 travailleurs ont demandé au président élu Yoon Suk-yeol d'abandonner sa position en défaveur des ouvriers.Il s'agit de la première manifestation depuis que le comité de transition a critiqué la réaction mitigée de la police lors des actions syndicales.Le rassemblement a duré une heure et demie et les sorties des stations de métro aux environs ont été brièvement fermées. Mais aucun heurt n'a été signalé entre les contestataires et les forces de l'ordre.De leur côté, 5 000 agriculteurs et pêcheurs se sont rassemblés sur l'île de Yeouido, où se trouvent l'Assemblée nationale et les locaux de la KBS, pour contester la demande d'adhésion à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (PTPGP), une entente de libre-échange dans la région Asie-Pacifique.En marge de ces événements, la police a ouvert une enquête sur les deux regroupements qui auraient enfreint la loi sur les manifestations et celle sur la prévention des maladies infectieuses.