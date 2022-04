Scrutin local : le Minjoo et le PPP d’accord sur l’élection de 3 à 5 conseillers dans 11 circonscriptions

Photo : YONHAP News

La présidentielle est finie depuis un mois, mais tous les partis doivent préparer les élections locales, prévues le 1er juin.Et cet événement est l’occasion d’un nouveau couac entre les deux principales formations de l’Assemblée nationale, cette fois sur l’amendement de la loi électorale visant notamment à élire dorénavant trois à cinq conseillers dans une circonscription des petites villes, des communes ou des arrondissements, contre un seul actuellement.Or, le Minjoo et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), qui est la prochaine force présidentielle, sont parvenus à un accord sur la révision du texte. Les deux mouvements ont alors décidé d’appliquer cette réforme d’abord dans 11 circonscriptions pilotes, dont quatre à Séoul et trois dans sa province proche de Gyeonggi.Les deux bords sont aussi convenus d’augmenter de 38 et 48 respectivement le nombre de conseillers des 17 grandes villes et provinces du pays, et celui des petites villes et des communes.