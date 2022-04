La Commission nationale sur les droits de l'Homme recommande la reconnaissance du statut légal des couples homosexuels

Photo : YONHAP News

La Commission nationale sur les droits de l'Homme (NHRCK) de la Corée du Sud a prôné la réforme du cadre juridique et institutionnel pour garantir les divers types de couple et les droits fondamentaux des minorités sexuelles et de genres.La commission a ainsi recommandé hier au président de l'Assemblée nationale d'établir une loi qui protège la vie en partenariat civil, quel que soit le type d'union conjugale, concernant le logement, les services médicaux et la répartition du patrimoine.Dans le but de prévenir des préjugées et des actes discriminatoires envers ces minorités, l'institution a également exhorté le patron du perchoir à faire examiner et voter le plus vite possible l'amendement de la loi sur la santé et la famille.Le décret en question définit la famille par une unité fondamentale formée par le mariage, les liens du sang ou l'adoption. Or la commission a jugé nécessaire de créer un cadre juridique qui s'adapte aux nouvelles formes de ménages, à l’instar des lois de partenariat civil d'autres pays reconnaissant les couples hors mariage ou les liens du sang.Pour rappel, 1 056 personnes issues de couples homosexuels de nationalité sud-coréenne résidant dans le pays ou à l'étranger ont saisi la commission pour protester de leur situation injuste. Ils regrettent en effet de ne pas pouvoir jouir des droits de mariage et de famille stipulés par la Constitution du pays. Et d'ajouter que ne pas reconnaître la légitimité des unions de même sexe viole la Constitution et la loi internationale sur les droits de l'Homme.