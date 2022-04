La BOK relève son taux directeur d’un quart de point à 1,5 %

Photo : YONHAP News

Comme attendu, le comité de politique monétaire de la Banque de Corée (BOK) a décidé, aujourd’hui, de relever d'un quart de point, à 1,5 %, son principal taux directeur. Un taux qu’il avait abaissé jusqu’à 0,5 % après le déclenchement de l’épidémie de coronavirus.C’est la quatrième hausse, après celles d’août, novembre et janvier derniers, chaque fois de 0,25 point de pourcentage.Cette fois encore, l’institution a augmenté son taux interbancaire pour faire face à une flambée des prix à la consommation au plus haut en 10 ans, avec plus de 4 %. Elle prévoit que l’inflation restera supérieure à ce seuil pendant un certain temps.L’annonce de la Réserve fédérale américaine (Fed) a également pesé sur sa décision. La banque centrale américaine a fait part d’un resserrement quantitatif plus rapide et plus important que prévu. Si tel est le cas, le taux sud-coréen risque de tomber en dessous de celui de son allié et cela entraînerait la fuite des capitaux au pays du Matin clair et la baisse du won sud-coréen face au billet vert.D’où la nécessité pour la BOK de choisir le relèvement, en dépit de l’inquiétude quant à ses répercussions sur l’activité économique.En février déjà, la majorité des membres du comité avaient insisté sur la nécessité de relever le taux, invoquant notamment l’inflation. Mais la BOK l’avait finalement gelé.