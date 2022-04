Lee Jung-sik et Chung Hwang-keun à la tête des ministères de l’Emploi et de l’Agriculture

Photo : YONHAP News

Le prochain président de la République a annoncé aujourd’hui les noms de ses candidats aux postes des deux derniers des 18 ministres, qu’il n’avait pas dévoilés dimanche et hier.Yoon Suk-yeol a choisi Lee Jung-sik et Chung Hwang-keun, respectivement à la tête du ministère du Travail et de l’Emploi, et de celui de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation.Ancien numéro un du Service du travail et de l’emploi (KLES), un organisme public chargé de favoriser les relations syndicats-patronat, Lee est considéré comme un fin connaisseur du dossier, selon le futur chef de l’Etat.Toujours selon ce dernier, Chung a, quant à lui, déjà fait ses preuves au ministère qu’il dirigera, bien sûr si le Parlement confirme sa nomination. Il y a largement contribué à bâtir la politique agricole et pourra être l’homme de la situation pour trancher nombre de problèmes auxquels sont confrontés les paysans et pour renforcer la compétitivité des secteurs concernés.Avec ces deux nouvelles nominations, Yoon a achevé la formation de son prochain gouvernement.