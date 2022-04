COVID-19 : le nombre de patients en soins intensifs à 3 chiffres pour la première fois en 38 jours

Photo : KBS News

Ces dernières 24 heures, 148 443 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés. Leur nombre reste donc inférieur à 200 000 pour le deuxième jour de suite. Il s’agit aussi d’un recul de quelque 46 000 sur une journée et d’environ 76 000 par rapport à jeudi dernier.Le nombre de malades en soins intensifs a quant à lui régressé de 52, à 962 individus. Il est donc tombé en dessous des 1 000 pour la première fois depuis 38 jours.En revanche, quelque 100 décès supplémentaires ont été enregistrés pour comptabiliser de nouveau plus de 300 victimes liées au coronavirus. Ce qui porte désormais à 20 352 le total cumulé des morts. Le taux de létalité est de 0,13 %.Par ailleurs, c’est aujourd’hui que la quatrième dose de vaccin est ouverte à tous les plus de 60 ans, dont la dernière injection remonte à plus de quatre mois.