Photo : YONHAP News

Ce jeudi a été mouvementé pour la Bourse de Séoul. En effet, le Kospi comme le Kosdaq ont tous deux énormément varié, passant du positif au négatif plusieurs fois dans la journée. Le premier, l'indice de référence, a fini in extremis dans le vert (+0,01 %) et clôture à 2 716,71 points. Le second, l'indice des valeurs technologiques, prend seulement 0,08 % et termine à 928,01 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne, mais se renforce face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 336,76 wons (+7,08 wons) et le dollar américain 1 224,70 wons (-3,3 wons).