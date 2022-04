Photo : YONHAP News

Après un début de semaine quasi-estivale, le retour au temps moins clément est plus difficile à accepter. Pour la deuxième journée de suite, le ciel a été grisonnant, et parfois pluvieux dans la matinée, notamment au sud. Les averses se sont ensuite calmées, mais les nuages se sont assombris.Du côté des températures, une différence notable a été ressentie ce matin. En effet, le thermomètre est repassé sous les 10°C au nord et se situait aux alentours de 12°C au sud. De plus, un vent léger est venu refroidir légèrement les sud-Coréens. Dans l’après-midi, le mercure affichait 16°C à Séoul, 17°C à Daejeon et 18°C sur l’île de Jeju, entre autres. A noter, qu’il a fait plus froid dans l’est du pays, avec 12°C à Gangneung, 13°C à Andong et à Daegu et 14°C à Busan.