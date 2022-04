COVID-19 : Pyongyang maintient ses échanges commerciaux avec Pékin malgré la recrudescence en Chine

La Chine est actuellement confrontée à une nouvelle recrudescence du coronavirus. Cela n’empêche pourtant pas la Corée du Nord de poursuivre ses échanges commerciaux avec son pays voisin, que ce soit par voie terrestre ou maritime. Elle prend cependant la précaution de mettre en quarantaine pendant plusieurs semaines les arrivages.Le site web américain, 38 North, spécialisé dans le suivi du royaume ermite, a rapporté cette information mercredi, ce à l’appui d’images satellites commerciaux, datées du 3 et 4 avril derniers. Les photos montrent deux sites nord-coréens réceptionnant des produits importés en provenance de l’empire du Milieu.La première zone est située à l’aérodrome d’Uiju, dans la province de Pyongan du Nord, qui sert de lieu de quarantaine pour les marchandises envoyées à Sinuiju depuis la ville chinoise de Dandong de la province de Liaoning. Pour rappel, le régime de Kim Jong-un avait interrompu tous ses échanges commerciaux par voie terrestre depuis la crise du COVID-19 avant de les reprendre via des trains en janvier dernier. Elle les a maintenues même lorsque Shenyang, la capitale de Liaoning, a récemment imposé un confinement général sur fond de regain épidémique.38 North a comparé les dernières images satellites avec celles prises le 21 janvier. Selon son analyse, environ 960 blocs de marchandises sont rangés sur les pistes d’atterrissage et les voies de circulation de l’aérodrome d’Uiju, et certains resteraient consignés depuis plus de 11 semaines, ce qui confirme l’hypothèse d’une longue mise en quarantaine.Côté maritime, c’est le même constat à Nampo, le premier port nord-coréen. Les photos satellites montrent bien à cet endroit des mouvements incessants de plusieurs cargos transportant des denrées depuis le port de Ningbo-Zhoushan de la province Zhejiang, même pendant le blocage des frontières lié à la crise sanitaire.D’après les derniers clichés, plusieurs bateaux restent amarrés près du port Nampo pendant plusieurs jours. Probablement une façon d’effectuer la mise en quarantaine sans décharger navires de charge.