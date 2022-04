Corée du Nord : les Etats-Unis cherchent à durcir les sanctions onusiennes

Photo : YONHAP News

Washington veut de nouvelles mesures punitives des Nations unies contre Pyongyang après ses nombreux tirs de missiles balistiques cette année.A en croire l’information publiée mercredi par l’agence Reuters, les Etats-Unis ont déjà distribué cette semaine à leurs 14 partenaires du Conseil de sécurité de l’Onu, un avant-projet de résolution en ce sens. Il s’agit bien évidemment de durcir le régime de sanctions déjà votées par l’organe sécuritaire.Le texte prévoit l’élargissement des interdictions à tous les systèmes susceptibles de transporter une ogive nucléaire, que ce soit un missile balistique déjà prohibé ou celui de croisière.En cas d’adoption, les importations nord-coréennes de pétrole brut et raffiné seront limitées respectivement à 2 millions et à 250 000 barils par an, soit la moitié du niveau actuel. Le pays communiste ne pourra pas non plus exporter les combustibles minéraux, les huiles minérales et les produits de leur distillation. Les feuilles et les produits du tabac seront eux aussi visés.Le document comprend également le gel des avoirs de Lazarus, le groupe de pirates informatiques d’élite, formés, selon les Etats-Unis, par le Bureau général de reconnaissance, à savoir le service de renseignement nord-coréen.