COVID-19 : les mesures de distanciation sociale seront levées dès lundi prochain

Photo : YONHAP News

Sur fond de décrue soutenue de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a décidé de mettre fin à toutes les mesures de distanciation sociale à partir de la semaine prochaine, y compris notamment la jauge pour les rassemblements privés fixée à dix personnes et les horaires d’ouverture jusqu’à minuit dans les établissements à haute fréquentation comme les cafés ou restaurants.Dans le même temps, les restrictions seront supprimées également pour tout événement de grande envergure qui peut recevoir 299 participants au maximum ainsi que pour les lieux de culte religieux qui sont autorités à faire entrer 70 % de leur capacité d’accueil. Cette levée sera valable à partir du lundi 18 avril prochain.Cette grande nouvelle a été présentée ce matin par le Premier ministre Kim Boo-kyum à l’issue d’une réunion du siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Dans la foulée, l’exécutif a décidé d’autoriser la consommation de nourritures dans les salles de cinéma, les lieux religieux, les grandes salles à haute fréquentation, entre autres, à partir du lundi 25 avril.Selon le chef du gouvernement, une telle décision audacieuse a pu être prise après avoir constaté que la situation sanitaire se stabilisait et que le système médical était en mesure d’y faire face. Toutefois, il a préféré maintenir le port du masque obligatoire à l'intérieur et à l’extérieur.Par ailleurs, Kim a annoncé que l’exécutif officialiserait, le 25 avril prochain, le déclassement du COVID-19 parmi les maladies endémiques. Mais le changement sera mis en place progressivement pendant quatre semaines pour éviter toute confusion éventuelle.Concrètement, il s’agit d’abaisser le COVID-19 du niveau 1 au niveau 2 des maladies contagieuses puisqu’il est désormais possible d’en assurer la gestion dans un système médical ordinaire. Une fois l’ajustement fait, le confinement des habitants contaminés au coronavirus ne relèvera plus de l’obligation mais de la recommandation. Donc, fini le dispositif de soins à domicile.Côté bilan, la Corée du Sud a enregistré 125 846 infectés supplémentaires au COVID-19 en 24 heures, soit une baisse de 22 597 contaminations par rapport à la veille. 264 nouveaux décès sont aussi à déplorer pour un total de 20 616 morts. Ce qui porte le taux de létalité à 0,13 %. Quant au nombre de malades victimes de formes graves, il s’établit à 999, soit 37 personnes de plus en un jour.