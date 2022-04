Echange entre Won In-choul et Paul LaCamera à bord de l’USS Abraham Lincoln

Photo : YONHAP News

Le chef d’état-major interarmées sud-coréen, Won In-choul, et le commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK), Paul LaCamera, se sont rencontrés hier à bord de l’Abraham Lincoln. Ce porte-avions polyvalent américain se trouve, depuis mardi, au large des eaux internationales de la mer de l’Est entre la péninsule et l’archipel japonais.D’après un responsable de l’armée du pays du Matin clair, la réunion a eu lieu à huis clos. Et son général a alors écouté les explications sur ce mastodonte nucléaire de 100 000 tonnes.Dans le passé aussi, de hauts responsables militaires des deux alliés étaient montés à bord d’un porte-avion ou d’un sous-marin nucléaire des Etats-Unis, lors de leurs exercices près des côtes de la péninsule.Le déplacement d’hier des deux hommes n’est donc pas inédit. A noter cependant qu’il est intervenu la veille du 110e anniversaire de Kim Il-sung, le fondateur du régime nord-coréen et grand-père de l'actuel dirigeant, Kim Jong-un. Leur conversation aurait donc été consacrée aux mouvements au nord du 38e parallèle.