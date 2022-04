Tokyo détourne le nom de domaine en coréen « Dokdo.com »

Photo : KBS News

Une manœuvre pour induire en erreur les internautes qui s’intéressent aux îlots Dokdo en mer de l’Est, situés entre la péninsule coréenne et l’archipel nippon a été détectée par les autorités du pays du Matin clair.Si vous tapez en coréen l’adresse du site internet 독도.com (Dokdo.com), vous serez dirigé vers une page que le ministère japonais des Affaires étrangères a dédié entièrement à « Takeshima », les îlots sud-coréens sous la dénomination japonaise.Sur le portail en question, ces petites îles controversées sont décrites comme « territoire du Japon » ou « occupées illégalement par la Corée du Sud ». Tokyo a mis en ligne plusieurs documents et vidéos disponibles dans 12 langues, y compris le coréen, afin d’en revendiquer sa souveraineté.A noter que le nom de domaine serait détourné ainsi depuis plusieurs années.La KBS a demandé au ministère japonais des Affaires étrangères depuis quand et dans quel but il utilise le nom de domaine coréen « Dokdo.com ». Tokyo lui a répondu officiellement qu’il n’a jamais été impliqué dans le dossier en question.