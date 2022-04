La Corée du Sud commémore le 8e anniversaire du naufrage du ferry Sewol demain

Photo : YONHAP News

Un triste anniversaire. Demain, cela fera huit ans jour pour jour que le ferry Sewol a sombré au large de Jindo sur la côte sud-ouest du pays, le 16 avril 2014, alors qu’il transportait 476 passagers d’Incheon vers l’île de Jeju. Le bilan était lourd : 304 morts ou disparus. La plupart des victimes étaient des élèves du lycée Danwon en voyage scolaire.Plusieurs événements commémoratifs sont prévus tout au long de ce samedi. Au large de Jindo, près du lieu du drame, les familles des défunts se recueilleront en mémoire de leurs bien-aimés à 10h30. Trente minutes plus tard, une cérémonie aura lieu à Incheon, dans un parc mémorial où reposent les cendres des victimes qui n’étaient ni lycéens ni enseignants de cet établissement scolaire.A Ansan, la ville abritant le lycée Danwon, l’association des familles des victimes et la Fondation du 16 avril organiseront une célébration à 15h au parc Hwarang. Le Premier ministre y prononcera un discours en hommage aux victimes. Le programme contient aussi la lecture à haute voix d’une lettre de la part d’élèves survivants et le chant de la chorale du lycée en question.Dans la capitale, une commémoration aura lieu dans l’espace dédié à la mémoire du ferry Sewol, aménagé devant le conseil municipal de Séoul. Une minute de silence sera notamment respectée à 16h16, les chiffres correspondant à la date de tragédie écrite à la coréenne (4h16 – 16 avril). Le soir, un événement culturel se déroulera devant ce site afin que les citoyens puissent y participer librement.