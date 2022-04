TIC : record mensuel historique des exportations en mars

Photo : YONHAP News

Les exportations des produits « made in Korea » des TIC, les technologies de l’information et de la communication, sont toujours au beau fixe. Selon les chiffres communiqués aujourd’hui par le ministère des Sciences et des TIC, elles ont atteint, en mars, 23,2 milliards de dollars, soit un bond de 33,6 % en glissement annuel. Il s’agit d’un record mensuel historique.Record aussi pour le montant des expéditions quotidiennes calculé sur la base des jours travaillés. Il s’est en effet élevé à un milliard de dollars. Ce qui représente une hausse de 39,4 % en un an.Les ventes des produits en question à l’étranger continuent à enregistrer une croissance à deux chiffres depuis avril 2021.Quant à leurs importations, elles ont totalisé 12,8 milliards de dollars, également le mois dernier. La Corée du Sud a ainsi dégagé un excédent commercial de 10,4 milliards dans ces filières.Pour être plus précis, les exportations des quatre articles phares ont grimpé d’environ 40 %. Il s’agit des semi-conducteurs, des écrans d'affichage, des téléphones portables et des périphériques informatiques.Géographiquement, les cinq principaux partenaires, la Chine, le Vietnam, les Etats-Unis, l’Union européenne et le Japon, ont tous augmenté leurs achats.