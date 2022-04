La Corée du Nord célèbre en grande pompe l’anniversaire du fondateur du régime

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est le 110e anniversaire de la naissance du défunt Kim Il-sung, le fondateur du régime nord-coréen. A cette occasion, de grandes manifestations sont organisées un peu partout en Corée du Nord, à commencer par un immense spectacle et des feux d'artifice ce soir en plein cœur de Pyongyang.C’est ce qu’a rapporté la KCTV, la télévision centrale du pays communiste. Il y a de grande chance que le leader Kim Jong-un y soit présent afin de renforcer l’unité du peuple et pour hisser son statut au rang de ses prédécesseurs, son père Kim Jong-il et son grand-père Kim Il-sung.En 2012 et 2017, de grands défilés militaires, rappelons-le, ont été tenus dans la capitale nord-coréenne pour fêter les 100e et 105e anniversaires du créateur de l’idéologie « Juche ». Y aura-t-il une nouvelle parade ? Pas d’annonce particulière pour le moment dans les médias au nord du 38e parallèle.