Réforme du Parquet : le Minjoo présente le projet de loi controversé à l’Assemblée nationale

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, l’actuel parti au pouvoir, est passé à une nouvelle étape pour retirer le droit d’enquête du Parquet. Comme prévu, il a déposé ce matin un projet de révision en la matière à l’Assemblée nationale. Le projet consiste à supprimer les fonctions d’investigations attribuées au Parquet dans la loi relative au ministère public et aussi dans le Code de procédure pénale.Le Minjoo prévoit de faire passer le projet de loi à la commission législative et judiciaire la semaine prochaine et de le faire ensuite entériner à l’Assemblée nationale dans le courant du mois.Par ailleurs, la commission parlementaire en question a décidé d’écouter le procureur général Kim Oh-soo sur ce dossier en tenant une séance plénière lundi prochain. Pour rappel, le patron du Parquet a enchaîné ses visites au Parlement pour protester contre l’initiative de priver son institution du pouvoir d’enquête.Dans le même temps, le Minjoo a fustigé la désignation de Han Dong-hoon au poste de garde des Sceaux par le comité de transition du futur chef de l’Etat. Han est un procureur d’élite, l’un des plus proches de Yoon Suk-yeol. Le Minjoo accuse la future administration de vouloir faire de la Corée du Sud une « république des procureurs ».Quant au Parti du pouvoir du peuple (PPP), qui deviendra la formation présidentielle dans un mois, il a appelé le président sortant Moon Jae-in à exercer son droit de veto à ce projet tant que le Minjoo ne convainc pas le peuple à ce sujet. A moins qu’il soit d’accord avec une démarche purement égoïste de la part du Minjoo de vouloir couvrir ses arrières.