Future administration : les esprits s’apaisent entre Yoon Suk-yeol et Ahn Cheol-soo

Photo : YONHAP News

Ahn Cheol-soo, le chef du comité de transition du prochain chef de l’Etat, a annulé hier la totalité de son programme officiel de la journée. Une façon pour lui d’exprimer son fort mécontentement. La cause de ce boycott : Ahn n’aurait pas été suffisamment consulté, voire écarté selon certains, lorsque Yoon Suk-yeol a désigné ses futurs ministres.Hier soir, les deux hommes se sont retrouvés autour d’un dîner. Et ils auraient trouvé un terrain d’entente.Dès ce matin, l’ancien prétendant à la Cheongwadae a repris son travail. Il a déclaré aux journalistes que lui et Yoon étaient d’accord pour ne pas décevoir de nouveau les citoyens même si « quelque chose a nui à l’idée de former un gouvernement commun ».Ahn a précisé que les deux hommes sont aussi convenus de discuter en profondeur de la gestion générale des affaires de l’Etat, y compris le choix des personnalités pour la future administration et les politiques à mener. Et l’ancien médecin et fondateur de la société informatique AhnLab a ajouté qu’il s’impliquerait davantage dans les domaines de la santé publique, la médecine, les sciences et les technologies.Par ailleurs, le futur chef de l'Etat a assisté aujourd’hui à la réunion matinale du comité de transition. Une présence en guise de soutien à Ahn.Pour rappel, Ahn Cheol-soo, le candidat du Parti du peuple à l’élection présidentielle, avait renoncé à la course pour s’allier avec Yoon Suk-yeol du Parti du pouvoir du peuple (PPP). Ils s’étaient alors mis d’accord pour former un gouvernement commun.