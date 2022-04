Météo : une fin de semaine en beauté

Photo : YONHAP News

La semaine touche à sa fin sur une note plus ensoleillée. Après deux jours moins plaisants au pays du Matin clair, ce vendredi a été agréable, notamment dans l’après-midi.Un léger voile blanc a persisté dans la matinée avant de laisser place à un beau ciel bleu. Les températures, en dessous de 10°C le matin sur la quasi-totalité du territoire, se sont ensuite nettement réchauffées : 18°C à Séoul et à Busan, 19°C pour les régions centrales et 20°C sur l’île méridionale de Jeju, entre autres. Météo-Corée prévoit cependant quelques averses pour la région métropolitaine et des nuages à Daegu et à Andong.Ce weekend sera l’occasion de profiter des derniers cerisiers en fleurs. En effet, un grand soleil est attendu sur toute la péninsule, accompagné de températures avoisinant les 20°C. A noter qu’à partir de dimanche après-midi, un manteau nuageux recouvrira le pays du Matin clair sans pour autant impacter le thermomètre.