Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul termine la semaine sur la pente descendante. A la fermeture, l’indice de référence de la place sud-coréenne (Kospi) a perdu 0,76 % pour clôturer la séance à 2 696,06 points, et repasse ainsi sous les 2 700 points. Le Kosdaq, son indice des valeurs technologiques, a diminué de 0,38 % pour terminer sa journée à 924,44 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne, mais s’affaiblit face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 328,71 wons (-8,05 wons) et le dollar américain 1 229,60 wons (+4,9 wons).