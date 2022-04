La Corée du Nord annonce avoir mené avec succès un test d’arme tactique guidée en présence de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le leader nord-coréen Kim Jong-un a assisté à un essai d’une nouvelle arme tactique guidée qui s’est déroulé à succès. C’est ce qu’ont rapporté, tôt dimanche matin, les médias du pays communiste.D’après la KCNA, l’agence de presse officielle du régime, ce nouveau type d’armement revêt une grande importance pour améliorer radicalement la puissance de feu des unités d’artillerie à longue portée et pour renforcer l’efficacité du fonctionnement des armes nucléaires tactiques.De l’avis des experts, il s’agirait d’un KN-23 amélioré ou d'un missile qui regroupe les qualités du KN-23 et du KN-24. Le premier a été inspiré de l’Iskander, le missile balistique mobile russe. Quant au second, il est connu pour être la version nord-coréenne de l’ATACMS américain.Alors que la presse nord-coréenne n’a pas précisé quand et où le test en question a eu lieu, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré que Pyongyang avait tiré la veille, vers 18h, deux projectiles vers la mer de l’Est depuis Hamheung, dans la province de Hamgyong du Sud. Selon lui, ces engins ont atteint une altitude d’environ 25 km et parcouru une distance de 110 km. Des analyses supplémentaires, en collaboration avec les Etats-Unis, sont en cours.Au Sud, l’armée suit de près le moindre mouvement au nord de la frontière afin de faire face à d’éventuelles provocations supplémentaires.L’annonce d’avoir mené à succès un test d’une arme tactique inédite est tombée deux jours après le 110e anniversaire de la naissance du défunt fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung, et à la veille du début des exercices militaires conjoints Corée-USA. Les 90 ans de la création de l’armée révolutionnaire populaire nord-coréenne s’approchent aussi. Le royaume ermite serait également en train de se préparer à un nouvel essai nucléaire.