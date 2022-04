Sung Kim arrive à Séoul

Photo : YONHAP News

Le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord, Sung Kim, est arrivé ce matin, en Corée du Sud. L’objectif de son déplacement de cinq jours : discuter de la coordination des politiques nord-coréennes des deux pays, dans un contexte où Pyongyang a procédé samedi à un test d’une arme tactique guidée et risque de continuer ses provocations militaires.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, l’émissaire américain s’entretiendra avec son homologue sud-coréen Noh Kyu-duk cet après-midi à Séoul.Leur dernière rencontre a eu lieu il y a seulement deux semaines à Washington et c’est la quatrième fois que le diplomate américain se rend dans la capitale sud-coréenne depuis la nomination à ce poste en mai de l’année dernière.Kim devrait également rencontrer des responsables du prochain gouvernement, tel que le chef de la diplomatie désigné Park Jin et le candidat à la tête du ministère de la Réunification, Kwon Young-se