Photo : YONHAP News

Séoul et Washington entament aujourd’hui leurs entraînements conjoints du premier semestre et ce pendant neuf jours.D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), il s’agit de manœuvres aux postes de commandement avec des programmes de simulation numérique. Ainsi aucun soldat ne sera mobilisé sur le terrain.Avant cela, les deux alliés avaient effectué, entre mardi et vendredi derniers, un exercice de gestion de crises destiné aux commandants, sous la direction de l’armée sud-coréenne.Toujours selon le JCS, ces tactiques auront pour effet d’améliorer les capacités de la mise en œuvre des opérations conjointes et de consolider la posture de défense commune.De leur côté, les médias de propagande nord-coréens, tels que Uriminzokkiri ou Meari, ont fustigé que ces agissements attisaient les tensions dans la péninsule.