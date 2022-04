Les ministres sud-coréen et ukrainien des Affaires étrangères discutent de l’offre de 30 millions d’aide humanitaire

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangère a échangé, vendredi au téléphone, avec son homologue ukrainien. Au menu des discussions : la situation actuelle en Ukraine et l’aide humanitaire de Séoul.A cette occasion, Chung Eui-yong a une nouvelle fois manifesté sa grave préoccupation sur le massacre de civils perpétré par l’armée russe, récemment dévoilée par Kyiv, et annoncé que son gouvernement projetait d’apporter une assistance humanitaire supplémentaire de 30 millions de dollars.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a également expliqué que la Corée du Sud était en train de faciliter l’entrée et le séjour des réfugiés ukrainiens sur son territoire.De son côté, Dmytro Kuleba a exprimé sa gratitude envers la solidarité et le soutien du gouvernement sud-coréen.Dans la foulé, les deux hommes sont convenus de renforcer encore davantage la coopération bilatérale une fois le conflit armé terminé.