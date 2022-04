La Corée du Sud commémore le 8e anniversaire du naufrage du ferry Sewol

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 8e anniversaire du naufrage du ferry Sewol, le 16 avril, différents événements ont eu lieu en Corée du Sud. A commencer par une cérémonie commémorative à Ansan dans la province de Gyeonggi où se trouve le lycée Danwon. La plupart des victimes de la tragédie était des élèves de cet établissement, partis en voyage scolaire avec leurs professeurs.Y était présente Jang Ae-jin. Cette jeune fille qui a survécu au drame a désormais 26 ans et elle est devenue secouriste d’urgence. Sa lettre écrite en hommage de ses camarades disparus a ému les personnes rassemblées. Dans son texte, elle leur a demandé de venir parfois lui dire bonjours dans ses rêves.Le Premier-ministre Kim Boo-kyum a, quant à lui, présenté des excuses au nom du gouvernement, en regrettant que ce dernier n’ait pas pu protéger la vie de ses citoyens.Une partie des familles des victimes du lycée Danwon s’est rendue sur l’île de Jindo au large de laquelle a chaviré le navire. En jetant des fleurs de cerisier et de chrysanthème, elles ont consolé les âmes de leurs enfants décédés. La présidente de l’Association des familles de Danwon du 16 avril, Kim Jung-wha, a expliqué avoir cueilli ces pétales que les défunts chérissaient au sein même du lycée Danwon à minuit.Par ailleurs, une autre cérémonie commémorative a eu lieu au parc des familles d’Incheon où reposent les corps des 43 victimes adultes et de deux plongeurs civils.Leur représentant Jeon Tae-ho a affirmé qu’il continuerait sa lutte pour élucider les raisons de ce naufrage et déceler pourquoi les autorités n’ont pas pu secourir les passagers.Samedi, une minute de silence a également été observée à 16h16. Et dans le centre commémoratif dédié au drame se sont succédé des visiteurs souhaitant se recueillir. Parmi eux, un citoyen du nom de Nam Ki-pyeong a voulu mettre la lumière sur cette tragédie pour changer les défauts de la société sud-coréenne. Et Lee Young-eun a souhaité que l’espace destiné à cet hommage soit bien aménagé pour qu’il permette de ne pas oublier cette catastrophe.Enfin, le président de la République, Moon Jae-in, a demandé que la commission ad-hoc chargée de cette affaire fasse de son mieux jusqu’à la fin de leur mission. Le président élu Yoon Suk-yeol a pour sa part souligné que la véritable commémoration résidait à rendre le pays plus sûre.