COVID-19 : la Corée du Sud vers un retour à la vie normale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a fait un premier pas pour préparer le retour à la vie normale, c’est à dire avant l’apparition du COVID-19. A partir d'aujourd'hui, la plupart des mesures de distanciation sociale sont levées après plus de deux ans, excepté le port du masque. Le couvre-feu est retiré dans les cafés et les restaurants et il n'y a plus de limite de personnes pour les rassemblements privées comme les cérémonies de mariage.Dans le milieu scolaire, les élèves doivent désormais effectuer un test antigénique seulement une fois par semaine contre deux auparavant. Jusqu’à présent, en cas de contamination d’un camarade, tous les membres de la classe devaient se faire dépister trois fois en une semaine. Dorénavant seulement ceux qui présentent des symptômes et les enfants à haut risque doivent subir un test.Par ailleurs, la municipalité de Séoul a élargi le service de bus de nuit entre 23h et 6h. Le nombre de véhicules a augmenté de 72 à 100 pour 14 lignes contre neuf auparavant. Quatre d'entre elles desserviront les quartiers animés comme l’université Hongik, Gwanghwamun et Gangnam.L’atténuation de la directive sanitaire est saluée par beaucoup, mais ne rassurent pas tout le monde. Car cela fait craindre une nouvelle vague de contamination ou le ralentissement du recul du virus. Il existe également le risque de l’apparition d’un nouveau variant. Dans ce contexte, le gouvernement a lancé aujourd’hui la campagne de vaccination de la quatrième dose destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans.Du côté du bilan quotidien, la Corée du Sud a recensé, ces dernières 24 heures, 47 743 nouvelles infections. Le chiffre est descendu en dessous de 50 000 pour la première fois depuis plus de deux mois. Le nombre de patients en état critique s’établit à 850, et 132 personnes sont décédées du COVID-19.