Zone OCDE : le taux d’inflation atteint le niveau le plus élevé depuis 31 ans

Photo : YONHAP News

Sur fond de perturbation des chaînes d’approvisionnement et de guerre en Ukraine, les prix à la consommation des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont atteint le niveau le plus élevé depuis 31 ans.Selon les chiffres publiés hier par l’OCDE, le taux d’inflation s’est établi à 7,7 % en février dernier sur un an, un niveau jamais enregistré depuis décembre 1990, peu de temps avant la guerre du Golfe. Le chiffre s’est accru de 0,5 point en glissement mensuel et de six points par rapport à l'année dernière.La plupart des 38 pays ont connu une flambée des cours de l’énergie et de l’alimentation qui ont grimpé respectivement de 26,6 et de 8,6 %.Toutes les nations, sauf la Pologne, ont connu un rythme accéléré de l’inflation. La Turquie a subi le coup le plus dur avec 54,5 %. Quant à la Corée du Sud, elle s’est classée au 32e rang, enregistrant 3,7 %.Dans le sillage des répercussions de l’affrontement entre Moscou et Kyiv, la hausse des prix devrait se poursuivre.