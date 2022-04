BTS : plus de 620 000 fans ont assisté aux concerts à Las Vegas

Photo : YONHAP News

Plus de 620 000 fans ont participé aux concerts du groupe planétaire de k-pop, BTS, à Las Vegas, en présentiel, comme à distance.Selon l'agence du septuor, Big Hit Music, un total de 200 000 personnes sont venues voir le boysband se produire lors des quatre représentations - les 8, 9, 15 et 16 avril - intitulés « BTS Permission to Dance on Stage - Las Vegas » à l'Allegiant Stadium.Environ 22 000 adeptes se sont rassemblés pour regarder ces shows diffusés en direct sur l'écran géant du MGM Grand Garden Arena, tandis que 402 000 autres ont assisté au concert final, diffusé en ligne dans 182 pays et régions.Ainsi quelques quatre millions de spectateurs en ligne et hors ligne ont assisté aux 12 représentations des sept jeunes hommes, ainsi qu'à d'autres événements en direct, qui les ont menés à Séoul, Los Angeles et Las Vegas depuis octobre dernier.D’autre part, les Bangtan Boys ont annoncé la date de sortie de leur prochain album, le 10 juin, à la fois lors du dernier concert dimanche aux Etats-Unis et sur la plateforme communautaire Weverse. Le 13 juin marquera le 9e anniversaire de leur début.