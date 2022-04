Le PPP et le Parti du peuple deviennent un sous le nom de PPP

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la future formation présidentielle, a fusionné avec le Parti du peuple. Ce matin, les deux partis politiques ont chacun entériné ce dossier lors d’une réunion de direction au Parlement. Et cet après-midi, le chef du PPP, Lee Jun-seok, et son homologue du Parti du peuple, Ahn Cheol-soo, ont officialisé leur union à travers une conférence de presse. En raison de l’aggravation de l’état de santé du père du second qui réside à Busan, certains prévoyaient que l’annonce pouvait être repoussée.Sachez que le prochain parti au pouvoir conservateur a de facto absorbé la petite formation centriste, et il gardera son nom et son chef. Avec l’entrée des trois députés de cette dernière dont Kwon Eun-hee, Lee Tae-kyu et Choi Youn-suk, le PPP occupera désormais 113 sièges dans l’hémicycle contre 110 actuellement. La liste des candidats aux élections régionales prévues le 1er juin va commencer à être établie.Le projet de cette coalition s’est accéléré après que le président élu Yoon Suk-yeol et son ancien rival Ahn Cheol-soo ont décidé de faire front commun lors de la dernière présidentielle. Pour rappel, le Parti du peuple a été fondé le 23 février 2020 par l’ancien médecin et homme d’affaires.