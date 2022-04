Pyongyang à pied d’œuvre pour préparer un grand défilé militaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord est en plein préparatif pour un défilé militaire de grande envergure qui se tiendra à l’occasion du 90e anniversaire de son Armée révolutionnaire populaire qui tombe le 25 avril. Selon une source des autorités militaires sud-coréennes, des milliers de soldats ont été mobilisés à l'aéroport Mirim à Pyongyang avec des véhicules à chenilles, tels que des chars et des engins blindés, des avions militaires et des tracteurs-érecteurs-lanceurs.Le jour J, plus de 20 000 individus devraient y participer, et le royaume ermite pourrait dévoiler un missile balistique intercontinental (ICBM) capable de porter plusieurs ogives, un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS) ou d’autres nouveaux types de projectiles à courte et moyenne portée pouvant s’équiper de têtes nucléaires.Par ailleurs, à propos de la nouvelle arme tactique guidée que le pays communiste a testée samedi, un responsable de l’armée sud-coréenne a déclaré que ce dernier avait une trajectoire balistique. Cependant, des analyses supplémentaires sont nécessaires pour déterminer s’il s’agit d’un missile balistique.Quant au Pentagone, il l’a qualifié de « système d'artillerie à longue portée » auprès de la Voix de l'Amérique (VOA), tout en expliquant que Washington est en train d'examiner avec ses alliés et partenaires tous les mouvement du régime de Kim Jong-un.