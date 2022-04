Début des exercices militaires conjoints Corée-USA et arrivée de Sung Kim à Séoul

Photo : YONHAP News

Sur fond de montée des tensions dans la péninsule coréenne suite au dernier test d’une nouvelle arme tactique guidée de Pyongyang, les armées sud-coréenne et américaine ont débuté aujourd’hui leurs entraînements conjoints du premier semestre pour une durée de neuf jours. D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), il s’agit de manœuvres aux postes de commandement avec des programmes de simulation numérique.Cette opération se déroule donc au lendemain de l’annonce du régime de Kim Jong-un d’avoir mené avec succès l’essai d’un nouvel armement que Séoul et Washington supposent être un KN-23 amélioré ou d'un missile qui regroupe les qualités du KN-23 et du KN-24. Elle attire d’autant plus l’attention que plusieurs événements d’importance sont prévus en Corée du Nord. Cette dernière serait en train de préparer un défilé militaire d’ampleur en mobilisant un grand nombre d’effectifs et énormément de matériels.Dans ce contexte, le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord est arrivé ce matin en Corée du Sud. Auprès des journalistes qui l’attendaient à l’aéroport, Sung Kim s’est réjoui d’être revenu à Séoul pour poursuivre la coordination étroite sud-coréano-américaine sur la situation au nord du 38e parallèle.Le diplomate américain s’est entretenu cet après-midi avec son homologue sud-coréen Noh Kyu-duk. Selon le ministère des Affaires étrangères du pays du Matin clair, les deux officiels ont échangé sur les réponses à apporter contre Pyongyang.Enfin, l’ancien ambassadeur des Etats-Unis en Corée du Sud rencontrera également des responsables du prochain gouvernement.