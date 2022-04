Photo : YONHAP News

La semaine s’ouvre sous les meilleurs auspices avec une météo chaude et ensoleillée. Certes, le ciel n’est pas d’un bleu éclatant, mais les conditions sont dignes d’un jour de printemps. Et les températures restent supérieures aux valeurs de saison.Aux alentours de 10°C ce matin pour l’ensemble du territoire, le mercure a doublé, voire triplé, dans l’après-midi dans certaines régions. A noter que l’Agence météorologique a émis un avis de sécheresse dans les zones centrales et également à Séoul. Elle demande la plus grande vigilance au sujet des incendies de forêt.Par ailleurs, Météo-Corée prévoit un temps similaire à celui d’aujourd’hui pour cette semaine.