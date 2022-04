COVID-19 : la Corée du Sud n'est plus une destination à éviter pour les Américains

Photo : YONHAP News

Les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont revu à la baisse le niveau d'alerte pour les voyages dans environ 90 pays dont la Corée du Sud, passant de catégorie 4 « risque COVID-19 très élevé » (marron) à 3 « risque COVID-19 élevé » (rouge).Suite à cette décision annoncée hier, les nations précédemment classées dans le dernier groupe ne sont plus considérées comme des destinations à éviter en raison du risque lié au coronavirus. Au-delà de la Corée du Sud, la Grande-Bretagne, la France, l’Italie, l’Espagne, Israël, l’Australie, la Grèce, la Russie et le Japon ont également bénéficié de cet assouplissement.Pour rappel, depuis février dernier le pays du Matin clair faisait donc partie de la catégorie 4 qui est la plus élevée de la classification établie par les CDC, mais désormais au niveau inférieur.Précisons que les nations classées dans la catégorie 3 sont des itinéraires pour lesquels la principale agence sanitaire fédérale déconseille aux voyageurs non vaccinés tout déplacement non essentiel. Cet ajustement s’explique par la modification du système d’alerte de voyage par les CDC.A noter que le site web du département d'Etat est allé encore plus loin. Il a décidé de faire passer la Corée du Sud directement au niveau le plus bas de l’échelle. Un grand changement puisque d’habitude il suivait les décisions des CDC. De l’avis des experts, le ministère aurait estimé que bien que le pays du Matin clair compte toujours pas mal de nouveaux cas, la situation se calme. D’autant plus qu’on n’oblige plus le confinement aux étrangers vaccinés qui débarquent sur le sol sud-coréen.