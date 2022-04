Corée du Nord : le démantèlement du Kumgang Ananti Golf se termine

Photo : YONHAP News

La démolition du terrain de golf d’Ananti, une installation sud-coréenne située au mont Geumgang en Corée du Nord, s’est achevée près de huit jours après son lancement.C’est ce qu’a rapporté la Voix de l'Amérique (VOA) aujourd’hui en s’appuyant sur les photos satellites prises le 17 avril par l’entreprise américaine Planet Labs qui montrent que le bâtiment central du Kumgang Ananti Golf and Spa Resort a été entièrement anéanti avec huit autres installations annexes.Selon les clichés du 9 et 10 avril obtenus par Planet Labs, Pyongyang a commencé l’opération de démantèlement vers le 10 avril. La partie supérieure de l’hôtel Haegumgang, comportant sept étages, est elle aussi en grande partie démontée, laissant sa partie inférieure réduite en ruines.Sachez que cet aménagement, fermé en mai 2008, a été construit huit ans plus tôt sur une surface de 1,68 million de㎡ que le régime communiste avait initialement louée à l’entreprise sud-coréenne Hyundai Asan, qui l'a à son tour louée à Ananti pour une durée de 50 ans.