Moon Jae-in salue l’esprit de la révolution du 19 avril 1960

Photo : YONHAP News

Triste anniversaire, celui de ce qu’on appelle la révolution du 19 avril. Il y a 62 ans jour pour jour, les étudiants s’étaient insurgés contre la dictature de Syng-man Rhee, le premier président de la Corée du Sud. La répression de ce soulèvement avait fait plusieurs centaines de morts.A cette occasion, le président de la République a posté aujourd’hui, sur les réseaux sociaux, le dernier message commémoratif de son quinquennat, qui expirera le 9 mai. Moon Jae-in y écrit que « la démocratie grandit et mûrit grâce à l’attachement, et non l’indifférence, du peuple ». Et d’ajouter que « cette démocratie nous protègera de l’oppression, de la discrimination et du pouvoir injuste lorsqu’elle s’étend à l’économie et au quotidien des citoyens au-delà de la politique ».Le chef de l’Etat sortant affirme en même temps que « nous l’avons élargie même sur fond de crise sanitaire du COVID-19 et que seule une démocratie inclusive est la clé de la lutte contre les défis mondiaux comme les maladies infectieuses et la neutralité carbone. »Selon le dernier occupant de la Cheongwadae, l’événement du 19 avril est le moteur inspirateur de plusieurs autres mouvements pour la démocratie, dont celui de Gwangju en 1980 et les manifestations aux bougies pour la destitution de sa prédécesseure Park Geun-hye.Ce matin, Moon est allé se recueillir dans un cimetière séoulien où reposent les corps des victimes, accompagné de son équipe à la Maison bleue. C’est la quatrième fois depuis son arrivée au pouvoir en 2017 qu’il se rend sur ce lieu de commémoration.