BTS rentre de Las Vegas

Le puissant boys band sud-coréen BTS est rentré aujourd’hui dans son pays, presque trois semaines après son départ pour les Etats-Unis. Six membres, à savoir Jin, Ji-min, V, j-hope, Jung-kook et Suga sont arrivés ce matin à l’aéroport international d’Incheon et ont salué leurs fans qui les attendaient sur place. Quant à son leader RM, il reste aux USA.Dès son arrivée, le vocaliste Ji-min a mis en ligne un message de remerciement destiné à leurs fans appelés « Army » sur la plateforme communautaire Weverse. V a lui aussi signalé son retour sur ce même portail.Pour rappel, le septuor s’est produit en concert à guichets fermés les 8 et 9 avril puis les 15 et 16 avril sous le titre « BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS ». Lors du dernier jour de représentation, le groupe a annoncé la date de son retour fixé au 10 juin, soit trois jours avant le 9e anniversaire de ses débuts.Beaucoup misent alors sur la sortie d’un projet studio, après les propos tenus par son agence Big Hit Music qui a expliqué l’an dernier que le nouvel album de BTS ouvrirait « un nouveau chapitre » dans la carrière du boys band.Pour rappel, le dernier disque physique des Bangtan Boys remonte à il y a 11 mois. C’était en juillet avec le single album contenant « Butter ». Quant à son dernier opus officiel, il a été publié en février 2020. Il s’agissait du 4e album studio du septuor intitulé « MAP OF THE SOUL : 7 ». Les détails sur leur prochain album seront dévoilés prochainement.