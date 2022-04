Réforme du Parquet : le Minjoo entame l’examen des amendements concernés

Photo : YONHAP News

En dépit d’une forte contestation du Parquet et de l’opposition, le Minjoo a lancé hier l’examen des amendements des deux législations concernées, en vue de réduire drastiquement les pouvoirs de l’institution. Les travaux sont d’abord menés au sein du sous-comité de la commission permanente des affaires législatives et juridiques du Parlement.Avant même cela, l’actuelle formation au pouvoir, et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le futur parti gouvernemental, se sont livrés à un débat houleux. Le second a mis en cause notamment les modalités et les procédures selon lesquelles la première a passé à l’ordre du jour les textes controversés.Autre point de discorde, il concerne cette fois la présence d’un représentant du ministère public au sous-comité pour s’exprimer sur les révisions. Les deux bords se sont aussi affrontés pour décider d’autoriser ou non les journalistes à assister à leurs discussions.Le sous-comité en question compte huit membres, dont cinq sont issus du Minjoo. Cela veut dire que celui-ci peut adopter les amendements à tout moment, s’il le souhaite. Il envisage de les faire voter le 28 avril en séance plénière afin de les promulguer le 3 mai, date à laquelle aura lieu le dernier conseil des ministres du quinquennat de Moon Jae-in. Le PPP, lui, ne cache pas sa volonté de l’en empêcher coûte que coûte.