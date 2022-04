Réforme du Parquet : Moon Jae-in reçoit le procureur général Kim Oh-soo

Photo : YONHAP News

Du nouveau dans la bataille politico-juridique. Le président de la République a décidé de ne pas accepter la démission de son procureur général et l’a reçu hier. Kim Oh-soo avait annoncé la veille son intention de quitter son poste pour protester contre la réforme du Parquet, menée par le Minjoo.Au cours de ce tête-à-tête, Kim a pointé les problèmes des amendements présentés par la majorité au pouvoir et a fait part à la fois de sa propre proposition. Moon Jae-in a alors affirmé que si les sud-Coréens faisaient confiance aux capacités d’enquête des procureurs, ils doutaient toujours de leur impartialité. Et d’ajouter que ceux-ci doivent redoubler d’efforts pour s’innover et faire peau neuve. Il aurait ainsi voulu souligner la nécessité de réformer encore davantage l’institution.Cela dit, le locataire de la Cheongwadae a tenu à peser ses mots, disant que ce changement doit intervenir au profit du peuple et que le Parlement doit lui aussi légiférer en ce sens.En résumé, le président sortant aurait exhorté à la fois le Parlement et le Parquet à s’engager davantage dans un dialogue, au lieu de s’opposer frontalement l’un à l’autre.