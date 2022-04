Réforme du Parquet : Kim Oh-soo retire sa démission

Photo : YONHAP News

Le procureur général est revenu sur sa démission après avoir été reçu hier par le président Moon Jae-in. Kim Oh-soo a annoncé respecter la volonté de celui qui l’avait nommé à son poste et avoir présenté à celui-ci les moyens d’assurer l’impartialité et l’indépendance politique du ministère public.Les résultats de leur entretien d’hier ont aussitôt été transmis aux procureurs hauts gradés, réunis hier d’urgence pour discuter des mesures à prendre face à l’initiative du Minjoo. Ils ont alors décidé de participer activement aux futures discussions parlementaires sur la réforme pour amener le parti au pouvoir à se rendre compte des problèmes qui peuvent se poser dans leurs législations.Néanmoins, les relations conflictuelles entre le Minjoo et le Parquet semblent loin d’être apaisées. Ce mardi, pas moins de 150 magistrats venant des quatre coins du pays se penchent sur les moyens de lutter contre la tentative de les affaiblir.