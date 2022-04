COVID-19 : la Corée du Sud participe au 2e sommet mondial en mai

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis tiendront un deuxième sommet mondial sur la pandémie de coronavirus, le 12 mai. Une annonce faite hier par la Maison blanche.Cette rencontre aura lieu en ligne et sera coprésidée par l’Allemagne, l’Indonésie, le Sénégal et le Belize, qui assurent actuellement respectivement la présidence tournante du G7, du G20, de l'Union africaine et la Communauté des Caraïbes (Caricom). Objectif : mettre un terme à la phase aiguë de l'épidémie et se préparer à de futures menaces liées à la santé, selon le communiqué commun de ces pays.Une vingtaine de nations y prendront part. Parmi elles, la Corée du Sud, et non la Chine et la Russie. Lors du sommet similaire, organisé en septembre 2021 par le président américain, son homologue sud-coréen Moon Jae-in avait fait part des efforts de Séoul pour coopérer avec la communauté internationale pour lutter contre la pandémie. Cette fois-ci, c’est son successeur qui participera à l’assise seulement deux jours après son investiture.On ne sait cependant pas encore si à cette occasion, Yoon Suk-yeol et Joe Biden pourront se parler ou non en personne ou en temps réel. Beaucoup de dirigeants présents au sommet de l’an dernier avaient enregistré à l’avance leur discours vidéo.Les deux hommes prévoient leur première entrevue en présentiel à Séoul aux alentours du 21 mai, en marge du déplacement de Biden à Tokyo pour le sommet du Quad, l’alliance des Etats-Unis avec le Japon, l’Australie et l’Inde.