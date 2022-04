COVID-19 : la fin de la distanciation sociale booste le tourisme à l'étranger et la consommation

Photo : YONHAP News

Avec l’allègement drastique des restrictions sanitaires, de longues files d’attente s’accumulent à l’aéroport international d’Incheon. Les compagnies aériennes cherchent à faire face à l'afflux conséquent de passagers en multipliant leurs vols. Dans ce contexte, le nettoyage des avions bat son plein avant d’être mis en service le mois prochain. Il consiste à enlever la poussière entassée à l’intérieur des moteurs. Des voitures d’arrosage ont été mobilisées pour les aéronefs d’une hauteur d'un immeuble à six étages. Un dispositif qui présente un bénéfice environnemental : cette opération contribuera à une réduction des émissions de CO2 à hauteur de 190 tonnes par an.De plus, d'après les premiers chiffres, le nombre de voyageurs présents dans le plus grand aéroport de Corée du Sud monte en flèche avec une moyenne de 24 000 par jour. Ce bilan journalier n'était que de 8 000 sur fond de propagation du COVID-19.La levée des mesures de distanciation sociale impacte positivement également d'autres domaines. Les restaurateurs s’attendent à un retour massif de la clientèle et espèrent donc voir leurs chiffres d’affaire s’envoler.Le même dynamisme est observé dans le secteur de la distribution. Des grands magasins accueillent de plus en plus de clients. Et ils sont nombreux à faire des tests dans des boutiques de produits cosmétiques dont des rouges à lèvres, en espérant que l'obligation du port du masque en intérieur soit bientôt supprimée.Dès la semaine prochaine, des dégustations seront proposées dans certaines grandes surfaces et la consommation de boissons et d'aliments, y compris les pop-corn, sera de nouveau autorisée dans les salles obscures sud-coréennes.