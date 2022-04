COVID-19 : détection des premiers cas de variants XE et XM

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est elle aussi touchée par les variants du coronavirus de la famille X. Après XL, c’est cette fois XE et XM qui ont récemment été détectés.Deux premiers cas de XE ont été confirmés respectivement le 27 et le 30 mars, l’un importé et l’autre d’origine locale. De même, un cas de XM a été identifié le 27 mars pour la première fois au pays du Matin clair.Si le mutant XE est considéré comme étant 10 % plus contagieux que la souche Omicron « BA.2 », la particularité du XM n’est pas encore connue. Les autorités sanitaires estiment que la transmissibilité de ces nouveaux variants n’est pas inquiétante. Elles envisagent tout de même de continuer à surveiller leur évolution.C’est dans ce contexte que le gouvernement mettra en vigueur le 25 avril sa nouvelle mesure visant à déclasser d’un cran le COVID-19, du premier au second degré. La maladie ne sera alors plus à déclaration immédiate, mais dans un délai de 24 heures. Cela dit, les personnes testées positives devront respecter les règles d’isolement pendant la période d’essai qui s’étendra jusqu’au 22 mai. A la fin de cette échéance, leur confinement sera simplement recommandé et aucune sanction légale ne leur sera imposée en cas de non-respect.De même, les soins à domicile seront eux aussi suspendus, mais les consultations à distance avec les médecins seront maintenues. Et l’Etat ne prendra plus en charge la totalité des frais médicaux. Chaque malade devra alors en payer 20 à 30 % de plus qu’actuellement.Côté bilan quotidien, 118 504 contaminations supplémentaires ont été recensées en l’espace de 24 heures. Soit un recul de quelque 90 000 cas en une semaine.