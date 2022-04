Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques sont idéales aujourd’hui encore. Un grand soleil a baigné le pays du Matin clair malgré quelques cumulus au sud du territoire. Dans l’après-midi, le ciel était entièrement dégagé.Les températures, toujours plus chaudes pour la saison et identiques à hier, ont tourné autour de 10°C ce matin et à plus de 20°C au cœur de la journée, jusqu’à 25°C à Daegu et à Gwangju. Dans ce contexte, l’Agence météorologique a étendu son avis de sécheresse à quasiment tout le territoire.Par ailleurs, Météo-Corée a relevé un niveau de particules fines « moyen » dans la région métropolitaine.