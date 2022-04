Yoon Suk-yeol entame sa tournée dans les provinces de Jeolla et de Gyeongsang

Photo : YONHAP News

Le président élu débute aujourd’hui sa tournée dans les provinces de Jeolla et de Gyeongsang ainsi que dans la ville de Busan pour trois jours, toutes situées dans le sud de la péninsule.Il s’agit de la deuxième visite de Yoon Suk-yeol en province, après celle effectuée la semaine dernière dans celle de Gyeongsang du Nord et la ville de Daegu où sa formation conservatrice bénéficie d’une grande popularité.Le futur chef de l’Etat s’est déjà rendu à cinq reprises dans le Jeolla, le fief traditionnel du Minjoo, l’actuel parti au pouvoir, au cours de sa campagne électorale. Il avait promis de créer une zone industrielle des énergies renouvelables, un cluster de l’industrie aéronautique et aérospatiale à Goheung, ainsi que de lancer dans un avenir proche la construction de l’aéroport international de Saemangeum. Il a pour ambition de désigner cette côte sud-ouest comme « zone de promotion des investissements étrangers ».Le prochain président devrait profiter de ce déplacement notamment pour attirer les faveurs des habitants de la région en vue des élections régionales prévues en juin. En effet, sa formation, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a désigné ses candidats pour les postes de gouverneur de la province de Jeolla du Nord ainsi que des maires de Gwangju et de Jeonju.