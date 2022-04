Adoption du rapport d’audition du nouveau patron de la BOK

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, le rapport d'audition du nouveau gouverneur de la Banque de Corée (BOK), Rhee Chang-yong, a été adopté hier. La commission de l’économie et des finances a pris cette décision sans procéder au vote.Le document décrit que le candidat a étudié les enjeux économiques actuels au poste de professeur à l’université nationale de Séoul, et qu’il est doté de différentes expériences en exerçant les fonctions de vice-président de la Commission des services financiers (FSC) et de directeur du département Asie et Pacifique du Fonds monétaire international (FMI).Rhee est également jugé capable d'accomplir le rôle de patron de la BOK sans difficulté, compte tenu de sa ferme volonté de combattre l’inflation et de stabiliser les marchés financiers.Le président de la République, Moon Jae-in, l’avait désigné à ce poste le 23 mars dernier. Comme cette décision a été prise à l’approche de la fin de son mandat, elle a suscité le mécontentement du camp du futur dirigeant, Yoon Suk-yeol.Rhee Chang-yong doit être officiellement nommé à la tête de la banque centrale demain par le chef de l'Etat. Il entrera en fonction dans la foulée.