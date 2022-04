Journée des personnes handicapées : Moon Jae-in appelle à s’intéresser davantage au droit de déplacement

Photo : YONHAP News

Le président de la République a appelé à se repentir de notre indifférence sur le droit de déplacement des personnes handicapées.Moon Jae-in en a fait part, aujourd’hui, dans un message publié sur les réseaux sociaux, à l’occasion de la 42e Journée des personnes en situation de handicap, en affirmant que nous devrions nous diriger vers un monde sans discrimination.Cette remarque sonne comme une critique envers le patron du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Lee Jun-seok, qui avait récemment eu des propos désobligeants envers une association de personnes handicapées qui tenait des manifestations dans le métro.En citant de hauts fonctionnaires de la dynastie de Joseon (1392-1910) qui étaient mal-entendants et le premier organe dédié aux personnes déficientes visuelles du monde, « Myeongtongsi » créé il y a près de 600 ans, le chef de l’État a souligné qu’il est nécessaire d’apprendre cette tradition et cet esprit de respect vis-à-vis des personnes handicapées.Enfin, en évoquant le progrès enregistré sur ce dossier durant son mandat, tel que l’augmentation du budget affecté à cette cause, le locataire de la Cheongwadae a remercié les citoyens d’avoir soutenu une telle politique du gouvernement.